Man in Alaska na 20 dagen in extreme vrieskou gered dankzij SOS in sneeuw

In Skwentna in de Amerikaanse staat Alaska heeft een man ruim twintig dagen in de vrieskou op hulp gewacht nadat zijn huisje in brand was gevlogen. Zijn hond kwam om in de vlammen.

De 30-jarige Tyson Steele kon niemand bellen, omdat zijn telefoon ook in de vlammen was opgegaan. Een vriend die al een tijdje niks van hem had gehoord waarschuwde de politie. Een politiehelikopter vond hem uiteindelijk, mede dankzij de grote letters SOS in de sneeuw.

Op beelden is te zien hoe Tyson Steele naar een helikopter van de reddingsdienst wuift naast een groot SOS-teken dat hij had gemaakt in de sneeuw: