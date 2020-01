Conservatief filosoof Roger Scruton (75) overleden

De Britse filosoof Roger Scruton is overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was een van de belangrijkste conservatieve denkers van deze tijd.

In een mededeling op zijn website meldt zijn familie dat Scruton vredig is overleden na een strijd van 6 maanden tegen kanker. "We zijn enorm trots op hem en alles wat hij bereikt heeft."

Scruton groeide op in een socialistisch huishouden. Zijn vader verbood hem Pieter Konijn te lezen omdat dat te bourgeois zou zijn en was teleurgesteld toen Scruton aan Cambridge ging studeren, wat voor hem een geprivilegieerd bastion was.

Walgde van studentenrellen

Zelf kwam Scruton in 1968 bij de studentenrellen in Parijs tot de conclusie dat de populaire linkse ideeën niets voor hem waren. "Ik zag een meute onhandelbare zelfingenomen hooligans uit de middenklasse. Ik walgde van het marxistisch geleuter dat ik kreeg als ik vroeg wat ze wilden."

"Dat was het moment dat ik een conservatief werd. Ik wilde dingen behouden in plaats van omverwerpen."

Scruton schreef meer dan vijftig boeken, voornamelijk over moraal, esthetiek en politiek. Ook presenteerde hij het BBC-programma Why beauty matters en richtte hij een denktank op voor de Conservatieve Partij in de tijd van Margaret Thatcher.

Geridderd

In de Koude Oorlog smokkelde hij boeken naar het communistische Tsjecho-Slowakije, waar hij ook lezingen gaf aan een ondergrondse universiteit. Hij werd ervoor opgepakt en het land uit gezet.

Na de val van de Muur ontving Scruton een onderscheiding van president Havel. In 2016 werd hij door koningin Elizabeth geridderd om zijn inzet voor het onderwijs.

Daily Mail schrijft in een in memoriam dat Scruton vanwege zijn conservatieve standpunten in eigen land niet het respect kreeg dat hij verdiende. "Hij werd zwartgemaakt omdat hij ronduit conservatief was en een voorvechter van de westerse beschaving", oordeelt de krant, die concludeert dat Scruton anders hoogleraar in Oxford of Cambridge had kunnen worden.