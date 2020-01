Overheden: lucht moet overal nog veel schoner

Tientallen Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk ondertekenen vandaag het Schone Lucht Akkoord. De partijen willen daarmee de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer en de bouwsector, moeten er in 2030 zo'n 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen worden. Het Rijk trekt voor het akkoord 50 miljoen euro uit, gemeenten en provincies nog eens tientallen miljoenen.

Het kabinet wil onder meer dat mobiele bouwmachines, zoals aggregaten en veegmachines, schoner worden. Die draaien nu vaak nog op diesel, en zijn volgens het kabinet verantwoordelijk voor zo'n tien procent van de gezondheidsschade door vieze lucht. Bouwers krijgen voortaan alleen nog overheidsopdrachten als ze werken met schonere machines.

Provincies gaan nieuwe emissie-eisen voor de industrie vaststellen op basis van de nieuwste technieken om vervuiling te verminderen. En er komt een onderzoek naar het aanscherpen van de milieueisen aan kleinere biomassa-installaties. Ook wordt vanaf 2021 het roetfilter van dieselauto's altijd gekeurd bij de apk, zoals eerder was aangekondigd.

Normen van de WHO

"Zo'n 11.000 mensen in Nederland gaan vroegtijdig dood door vieze lucht", zegt minister Van Veldhoven van Milieu. "Heel veel kleine stofdeeltjes zorgen echt voor die problemen. Een op de vijf kinderen heeft astma. We zijn gebaat bij schone lucht. Binnen tien jaar willen we overal voldoen aan de normen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt: zo schoon moet de lucht zijn."

De Europese milieunormen moeten "een ondergrens" worden, zeggen de ondertekenaars van het akkoord.

Volgens de minister is het niet zo dat bouwbedrijven opnieuw last gaan krijgen van strengere eisen, zoals met PFAS en stikstof. "Het gaat echt over technologieën waarvan we weten dat ze er zijn", zegt ze. "Die bouwers denken misschien: mijn concurrent doet het niet, dus die werkt goedkoper. Wij vragen als overheid dat alle bouwers de nieuwe technologie gaan gebruiken. Dan heb je ook eerlijke concurrentie."