Colombiaanse politie voorkomt moord op oud-FARC-leider Timochenko

De politie in Colombia zegt dat het een moordaanslag heeft voorkomen op de oud-leider van de voormalige rebellenbeweging FARC. Dissidenten die het er niet langer mee eens zijn dat de FARC de wapens heeft neergelegd zouden de opdrachtgevers zijn voor de verijdelde aanslag op Rodrigo Londoño Echeverri, beter bekend onder zijn pseudoniem Timochenko.

De groep sloot in het 2016 een vredesakkoord en is sindsdien een politieke partij, waarvan Timochenko ook de leider is. Een deel van de voormalige FARC-strijders is het oneens met de koers van de partij en besloot vorig jaar de wapens weer op te pakken.

Generaal Atehortua, de korpschef van de Colombiaanse nationale politie, spreekt van een terroristische aanslag die is voorkomen. Agenten zouden na een tip twee mannen hebben gedood die de aanslag wilden plegen. Ze werden ontdekt op een boerderij in het westen van het land, naar verluidt in de buurt van een plaats waar Timochenko de afgelopen dagen nog was.

Dissidentenleiders

Volgens de politie is de opdracht voor de moord gegeven door de dissidentenleiders Iván Márquez en Hernán Darío Velásquez, die beter bekend is als El Paisa. Zij verschuilen zich vermoedelijk in Venezuela. President Maduro van dat land zei eerder dat de voormalige rebellen van harte welkom zijn.

Een van de doodgeschoten mannen zou in het verleden hebben gewerkt voor een speciale eenheid die belangrijke politieke leiders en rebellen moest beschermen.