Enorme reddingsoperatie voor Nederlandse met gebroken been op Argentijnse berg

Een 39-jarige Nederlandse toeriste die gewond raakte bij het beklimmen van het Fitz Roy-gebergte in Argentinië is door reddingswerkers van een berg gedragen. De vrouw zou 45 kilometer op een brancard naar beneden zijn gedragen. De tocht nam volgens Argentijnse media twee dagen in beslag.

Het zou gaan om een 39-jarige Nederlandse. Ze was met drie anderen aan de klim bezig toen ze haar scheenbeen brak. Via een noodsignaal wisten de vrouwen de hulpdiensten te bereiken. Het slechte weer en de moeilijk bereikbare plaats bemoeilijkten de reddingsoperatie. Reddingswerkers moesten te voet afdalen.

Voor hulpdiensten was het de eerste reddingsoperatie van dit klimseizoen. Bij de reddingsoperatie in Patagonië werkten 28 mensen in drie groepen om de vrouw in veiligheid te brengen.

Fitz Roy ligt in de zuidelijke Andes. De berg is 3375 meter hoog en staat bekend om zijn steile wanden, waardoor de beklimming extreem moeilijk is. De grens tussen Argentinië en Chili loopt precies over de top van de berg.