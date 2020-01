Speciale dag moet 'Elfstedencultuur' in stand houden

Nu de laatste Elfstedentocht steeds verder uit het zicht verdwijnt, komt er een speciale dag om de 'Elfstedencultuur' te behouden. Aanstaande woensdag is de eerste Dag van de Elfstedentocht in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. De dag is georganiseerd door sporthistoricus Jurryt van de Vooren.

Het is volgens Van de Vooren de bedoeling om deze dag jaarlijks op 15 januari te houden. Op die dag werd in 1909 de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden opgericht. Komende woensdag bestaat de vereniging 111 jaar.

De Elfstedentocht is volgens Van de Vooren niet alleen een sportevenement, maar ook cultureel erfgoed. Die cultuur bestaat uit het doorgeven van verhalen en herinneringen. "Mensen die de tocht hebben gereden, zien dat vaak als een van hun meest indrukwekkende prestaties", aldus de historicus.

Veel materiaal over de Elfstedentocht is opgeslagen in Friese musea en archieven, meldt Omrop Fryslân. Er werken dan ook Friese archieven mee aan de Dag van de Elfstedentocht. De tocht werd vijftien keer gereden. De laatste drie jaren dat schaatsers de elf Friese steden passeerden waren 1985, 1986 en 1997.