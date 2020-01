Kunst opslaan of kopen? Bewijs eerst dat je geen crimineel bent

Zeker sinds het bankgeheim in veel landen onder druk is komen te staan, is kunst een aantrekkelijk alternatief geworden. Doeken zijn soms miljoenen euro's waard en kunnen binnen het freeport verhandeld worden. Geen overheid of belastingdienst die er ooit iets van ziet of de werkelijke waarde kan vaststellen, want ze hadden er tot nu toe geen toegang.

"Criminelen kunnen hun geld niet zomaar op de bank zetten," zegt Judith Sargentini, oud-Europarlementariër voor GroenLinks. Zij speelde een belangrijke rol binnen het Europees Parlement om de nieuwe wetgeving doorgevoerd te krijgen. "Bovendien is via banken geld altijd nog weer te volgen, maar bijvoorbeeld een schilderij kan in het ene land verdwijnen en heel veel landen verder ineens weer opduiken. Voor criminelen is het gewoon een betaalmiddel."

'Beste museumcollectie'

De bekendste freeport ligt in Genève. 1,2 miljoen werken zouden daar opgeslagen liggen. "Het zou waarschijnlijk de beste museumcollectie ter wereld zijn, als het een museum was", zei een kunstkenner ooit tegen de BBC. Maar kunstliefhebbers of pers komen er met geen mogelijkheid binnen om te zien wat er echt ligt.

In Luxemburg werd in 2014 een freeport geopend, toen Genève zo'n beetje vol was. "Wij willen geen begraafplaats zijn voor kunstwerken en andere waardevolle werken," zei de directeur in dit filmpje: