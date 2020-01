Gewonde bij explosie door vuurwerk in Born, drie arrestaties

In Born is bij een explosie in een woning een gewonde gevallen. De politie zegt dat het gaat om een ongeval met vuurwerk. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

In de loop van de avond meldde de politie drie aanhoudingen. Ze zijn mogelijk betrokken bij het ongeval. Over de toedracht is nog niets bekend.

Mogelijk ligt nog meer vuurwerk in het huis. Explosievenverkenners van de politie doen nog onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur aan de Heirweg. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.