Justitie: geen nieuw onderzoek naar fatale brand Hellevoetsluis

Het Openbaar Ministerie doet geen nieuw onderzoek naar een fatale woningbrand in Hellevoetsluis, in 2016. De kinderen van het echtpaar Lampers, dat bij de brand om het leven kwam, hadden aangifte gedaan tegen de brandweer en tegen de gemeente. Het OM heeft beide aangiften geseponeerd.

De kinderen gaan in hoger beroep tegen het besluit van het OM, meldt RTV Rijnmond. Zij vinden dat alsnog moet worden onderzocht of het echtpaar gered had kunnen worden als de brandweer op tijd was geweest.

Bram en Lucia Lampers (84) kwamen om het leven toen op 20 mei 2016 brand uitbrak in hun woning. Uit later onderzoek bleek dat het eerste brandweervoertuig met vertraging aankwam. Het kazerne-alarm was kapot. De dienstdoende brandweermensen werden niet direct gewekt. Bovendien bleek de watervoorziening op de plek van de brand niet op orde, waardoor een tweede brandweerwagen, een tankautospuit, niet veel kon uitrichten.

Echtpaar niet te redden

In april vorig jaar deden de kinderen van het echtpaar aangifte tegen de brandweer en gemeente, maar het OM laat de zaak dus rusten. Uit onderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bleek kort na de brand al dat het echtpaar niet meer te redden was, ook als de brandweer wel op tijd was geweest.

"Wij vinden het bijzonder dat een onderzoek van de organisatie waartegen wij aangifte doen, wordt gebruikt om onze aangifte af te wijzen", zegt dochter Rianne Lampers. "Daarnaast hebben wij met aanvullend onderzoek van een deskundige aangetoond dat de oorspronkelijke tijdlijn niet klopt. Dan moet je dat toch als justitie onderzoeken?"

Twaalf jaar cel

Voor de dochter en andere nabestaanden is dat reden om in hoger beroep te gaan. Dat doen ze ondanks de twee zogenoemde Pikmeer-arresten. Daarin staat dat lagere overheden niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor de uitvoering van specifieke overheidstaken, zoals het blussen van een brand. "Ook daar denken we in dit geval anders over", aldus Lampers.

In mei zei minister Grapperhaus ook al dat nieuw onderzoek niet nodig is, omdat de brandweer ondanks te laat uitrukken wel voldoende zorg zou hebben verleend.

De oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is nooit opgehelderd. Er waren vermoedens van brandstichting door een man uit Spijkenisse. Zijn ex-vriendin had een relatie met de zoon van het omgekomen echtpaar. Hij kon dat niet verkroppen, maar het OM kon brandstichting niet bewijzen. De man uit Spijkenisse werd wel veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens het stichten van twee branden bij de zoon en de dochter van het echtpaar Lampers, in dezelfde periode.