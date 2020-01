'Bedrijf in Emmen deed jaren niets om werknemers te beschermen tegen gif'

Het luchtfilterbedrijf AAF International in Emmen heeft diverse waarschuwende rapporten over de veiligheid in het bedrijf genegeerd, schrijft het Dagblad van het Noorden. Daardoor werden tientallen medewerkers jarenlang blootgesteld aan een giftige stof; beschermende maatregelen bleven uit.

In de lijm die het bedrijf gebruikte zat formaldehyde, een kankerverwekkende stof die de ogen en luchtwegen kan irriteren. Medewerkers in Emmen klaagden over benauwdheid, hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Zeker één oud-medewerker heeft longkanker, waarvoor hij AAF verantwoordelijk houdt.

In oktober 2017 werd de betreffende afdeling gesloten door de Inspectie SZW. Enkele maanden later werden bij een inval rapporten en andere documenten in beslag genomen. Twee leidinggevenden worden nu door het Openbaar Ministerie vervolgd. Op 23 januari is er een regiezitting in de zaak.