Legendarische Rush-drummer Neil Peart overleden

Muzikant Neil Peart, drummer van de progressieve rockband Rush, is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij wordt beschouwd als een van de beste rockdrummers aller tijden.

De Canadees trad in 1974 toe tot Rush. Mede door zijn invloed werd de muziek van de band steeds symfonischer en progressiever, met lange nummers.

Ook was Peart de belangrijkste tekstschrijver van de band, die wereldwijd miljoenen platen verkocht. Zo schreef hij onder meer de tekst van de hit The Spirit of Radio.