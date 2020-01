Muziektherapie forensisch-psychiatrische kliniek vergroot kans behandelsucces

Het onderzoek is op drie locaties en met drie verschillende patiëntengroepen uitgevoerd: tbs'ers met dwangverpleging, zware patiënten die van de rechter langdurig zorg moeten ondergaan en mensen die op last van de rechter zijn opgenomen in een crisiskliniek omdat ze als gevaar voor zichzelf of hun omgeving worden gezien.

Concentratieoefeningen

Aan het onderzoek deden 31 patiënten mee. De patiënten werden willekeurig verdeeld over een groep die muziektherapie kreeg en een groep die de standaardbehandeling kreeg. De onderzoeksgroep scoorde vooraf iets beter in het vasthouden van de aandacht dan de controlegroep.

Daarom, en omdat het om een kleine onderzoeksgroep gaat, benadrukken de onderzoekers dat hun resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden en vooral tot verder en groter onderzoek moeten leiden. Maar dat neemt niet weg dat de onderzoeksresultaten hoopgevend zijn.

De muziektherapie, die in zes sessies aan groepen van twee tot zes deelnemers werd gegeven, duurde een half uur en de aandachtsoefeningen werden moeilijker. Behalve muziekopnamen werden verschillende instrumenten gebruikt. De concentratieoefeningen bestonden bijvoorbeeld uit het tellen van bepaalde klanken in de tekst van een liedje of meespelen met de muziek na een muzikale aanwijzing.

Rust in je hoofd door liedje

"Ik vind het wel logisch dat als het heel druk is in je hoofd en je dan compleet gaat focussen op een liedje en het aantal oe's erin, dat het dan wat rustiger wordt in je hoofd en dat je daarna misschien weer op iets kunt concentreren", zegt een deelnemer aan de muziektherapie.

Een tweede deelnemer ziet nog een ander voordeel van de muziektherapie. "Als je muziek hoort en je voelt je niet goed, dan klinkt het ook niet prettig. Ik vind muziek een goede stemmingsmeter."

Na correctie voor de betere uitgangspositie scoorde de muziektherapiegroep significant beter dan de controlegroep met het focussen en het volhouden van de aandacht en ook met het verleggen ervan van het ene naar het andere onderwerp.

"De hoop is dat de mensen daardoor minder lang in de kliniek hoeven te zitten", zegt muziektherapeut Van Alphen. "Deze therapie probeert ervoor te zorgen dat de deelnemers zich beter kunnen richten op hun behandeling die als doel heeft de recidive te verminderen."