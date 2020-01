Oud-minister Rudolf de Korte (83) overleden

Voormalig VVD-politicus Rudolf de Korte is op 83-jarige leeftijd overleden.

De Korte gold in de jaren 80 als een van de vertrouwelingen van VVD-leider Nijpels. In maart 1986 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en na verkiezingen later dat jaar minister van Economische Zaken en vice-premier in het tweede kabinet van Ruud Lubbers.

In de periode daarna zat hij nog zes jaar in de Tweede Kamer en in 1995 verliet hij de politiek om aan de slag te gaan als vicepresident van de Europese Investeringsbank.

De Korte werd in 1989 onderscheiden als Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.