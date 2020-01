Fries bedrijf Hydraloop grote winnaar op techbeurs in Las Vegas

Op de internationale techbeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas is een Nederlands bedrijf driemaal in de prijzen gevallen.

Hydraloop, een waterrecyclinginstallatie voor in huizen, werd naast "beste startup" en "beste duurzame product" ook nog "beste van de beste". Daarmee versloeg het ruim vierduizend andere bedrijven.

Met het apparaat kan bijvoorbeeld douchewater worden hergebruikt voor de wc. Het zuivert door onder andere een uv-lamp en micro-organismen.

Sinds het bedrijf uit Leeuwarden de prijzen in de wacht sleepte, stromen de bestellingen binnen. "Ze komen vanuit de hele wereld en met name uit Australië", zegt een woordvoerder.

'Reuzenstap verder'

Het bedrijf maakt deel uit van de Nederlandse missie Techleap.nl, die wordt geleid door prins Constantijn. Ook staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer neemt eraan deel.

Zij zei over de Nederlandse uitvinding dat die "de wereld een reuzenstap verder kan helpen als het gaat om waterbesparing, en tegelijkertijd is het een product waar vraag naar is en waar je aan kunt verdienen".

Het apparaat kost ongeveer 3500 euro, uiteindelijk kan je er ongeveer de helft van het water mee besparen.