Cryptobedrijf vertrekt door nieuwe regels: 'Mogelijk volgen er meer'

Deribit, een handelsplatform voor bitcoinderivaten, verhuist zijn activiteiten volgende maand naar Panama. Daarmee ontwijkt het bedrijf toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). Dat toezicht is bedoeld om het risico op witwassen en terrorismefinanciering bij cryptobedrijven tegen te gaan. De Vereniging van Bitcoinbedrijven denkt dat meer cryptobedrijven zullen volgen.

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over strenger toezicht op het omwisselen en bewaren van crypto's. De wetgeving houdt in dat de ondernemingen die het omwisselen en bewaren van cryptovaluta mogelijk maken, straks moeten aantonen dat ze goed ingericht zijn op het opmerken van witwassen en terrorismefinanciering.

De regelgeving is bedoeld om de toegangspoort van crypto naar de echte wereld te bewaken. Zo moeten bedrijven weten wie hun klanten zijn en ook weten waar de cryptovaluta of euro's van die klanten vandaan komen.

Salarisstrook of erfenis

Volgens Luuk Strijers van Deribit, die nog niet weet of hij zelf naar Panama verhuist, is vooral dat laatste lastig. "Dan moet je bijvoorbeeld om een salarisstrook, of bewijs van erfenis vragen", legt hij uit. Net zoals je bij een traditionele bank persoons- en financiële gegevens moet overleggen als je bijvoorbeeld een rekening opent, moet dat straks ook bij cryptobedrijven.

Als het zulke eisen aan klanten oplegt, vreest Deribit marktaandeel te verliezen. Het is namelijk makkelijk om naar een ander platform met minder strenge eisen over te stappen. "Europa en helemaal Nederland zijn met dit toezicht strenger dan andere delen van de wereld, terwijl onze klanten en ook concurrenten over de hele wereld zitten", zegt Strijers.

Deribit doet geen uitspraken over hoeveel klanten het platform bedient, maar het totale handelsvolume was de afgelopen 24 uur zo'n 47.500 bitcoins, blijkt uit data van exchangewar. Dat is ongeveer 383 miljoen dollar. De grootste concurrent Bitmex heeft een negen keer zo hoog volume en is gevestigd op de Seychellen, een eilandengroep boven Madagascar.

'Meer gaan volgen'

Voorzitter Patrick van der Meijde van de Vereniging van Bitcoinbedrijven denkt dat meer bedrijven gaan volgen. Volgens hem hebben zo'n zeventig bedrijven een aanvraag gedaan bij DNB. Een DNB-woordvoerder bevestigt dat het om 'tientallen' gaat. "Daar zit van alles tussen", zegt Van der Meijde. Het gaat volgens hem om bedrijven met tientallen werknemers tot zzp'ers die bijvoorbeeld cadeaubonnen op basis van bitcoin maken.

De Vereniging van Bitcoinbedrijven maakt zich vooral zorgen over de kosten die het toezicht de ondernemingen oplevert. Volgens Van der Meijde gaat het om 1,9 miljoen euro per jaar. Het is gebruikelijk dat DNB kosten voor toezicht bij instellingen verhaalt, bevestigt een DNB-woordvoerder. Het bedrag is volgens de woordvoerder nog niet vastgesteld.