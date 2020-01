Politie Breda in de val gelokt en bestookt tijdens jaarwisseling

Een groep agenten van de politie is in Breda tijdens de jaarwisseling bewust in de val gelokt door jongeren. Toen de agenten na de melding van een vernieling in de wijk Hoge Vucht aankwamen, werden ze opgewacht met zwaar vuurwerk en molotovcocktails.

"Dit is een aanslag op de politie", zegt woordvoerder Rob Luijten tegen Omroep Brabant. Zeven agenten hebben aangifte gedaan.

De politie kwam naar de Hoge Vucht, omdat een groep van ongeveer twintig jongeren een mobiele beveiligingscamera aan het vernielen was op een straathoek. Toen de agenten de straat binnen kwamen rijden, liep het meteen uit de hand.

De politieauto werd bestookt met zwaar vuurwerk en brandbommen. "Agenten stapten hun auto uit en moesten letterlijk vluchten. Ze zijn echt heel bang geweest", aldus de woordvoerder.

Politie opgewacht

Uit bewakingsbeelden blijkt volgens Luijten dat het om een gerichte actie gaat. "Je ziet dat jongeren de agenten stonden op te wachten, die de straat in kwamen rijden. Het was dus niet zo dat de jongeren zich pas later tegen de agenten keerden."

Uiteindelijk werd de ME ingeschakeld. "Zij konden de situatie ternauwernood onder controle krijgen."

Geen van de agenten raakte gewond. De recherche is een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden. "Wel zijn er die nacht vier mensen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren", aldus de woordvoerder. Of zij ook bij de groep raddraaiers horen, moet nog blijken.

'Ergste jaarwisseling'

Burgemeester Paul Depla van Breda overweegt een algeheel vuurwerkverbod in de wijk. "Dit in Hoge Vucht was het ergste wat ik heb meegemaakt", laat hij weten.

Naast de mobiele camera werden ook een bushokje, de ruit van een lijnbus en een andere camera vernield.