58 katten uit zwaar vervuild huis in Katwijk gehaald

Dierenbeschermers hebben vorige week in een huis in Katwijk 58 verwaarloosde katten gevonden. De dieren leefden tussen de uitwerpselen in een zwaar vervuild huis, waar ook het eten en drinken stond. De Dierenbescherming spreekt van 'erbarmelijke omstandigheden.'

De wijkagent kwam de situatie op het spoor na een tip, meldt Omroep West. De katten zaten verspreid over drie kamers. "De ammoniaklucht van de kattenpis was verschrikkelijk", schrijft de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming maakte deze beelden van het huis: