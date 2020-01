Britse gevangenen gebruiken nepbomvesten bij aanval op cipiers

Vijf bewakers van een extra beveiligde gevangenis in Engeland zijn gewond geraakt bij een aanval door twee gevangenen. Die gebruikten zelfgemaakte steekwapens en droegen nagemaakte bomvesten, melden Britse media.

De aanval in de Whitemoor-gevangenis gebeurde op het moment dat de cellen werden geopend. Een cipier werd neergestoken, de andere vier kwamen het slachtoffer te hulp. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van het Britse gevangeniswezen zegt dat het incident snel werd opgelost "dankzij het dappere personeel".

Een van de aanvallers is een man van 24 jaar die zich in 2014 bekeerde tot de islam, meldt de BBC. Hij werd een jaar later veroordeeld tot 22 jaar cel voor het beramen van de onthoofding van een Britse militair. De andere gevangene is ook een bekeerde moslim, die een geweldsmisdrijf heeft gepleegd.

De anti-terrorisme-eenheid van de Londense politie leidt het onderzoek naar de gevangenis-aanval. In de Whitemoor-gevangenis zitten ruim 450 criminelen, onder wie een aantal veroordeelde terroristen.