'Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op Songfestival'

Jeangu Macrooy werd geboren in Paramaribo in Suriname. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer Xillan Between Towers op waarmee ze succes hadden in Suriname. In 2013 verscheen hun eerste en enige album Stars on My Radio.

In 2014 verhuisde hij, na twee jaar studie aan het conservatorium in Paramaribo, naar Nederland om daar aan de ArtEz Popacademie in Enschede de opleiding songwriter te gaan volgen.

In december 2015 tekende hij een contract bij Unexpected Records van producer Perquisite en een paar maanden later verscheen zijn debuut-ep Brave Enough. De muziek die hij maakt als singer-songwriter kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul.

Serious Talent

Met zijn eerste single Gold stond hij in de talkshow De Wereld Draait Door. De single werd later gebruikt in een reclame voor de populaire HBO-serie Game of Thrones. In 2016 werd hij door 3FM uitgeroepen tot Serious Talent.

In 2017 verscheen zijn debuutalbum High on You twee jaar later gevolgd door zijn tweede album Horizon.