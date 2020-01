Iraanse commandant: 'We gaan door met raketaanvallen'

De raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak waren nog maar het begin van een serie wraakacties in het Midden-Oosten. Dat heeft een commandant van de Revolutionaire Garde gezegd tegen de Iraanse staatstelevisie.

Commandant Amir Ali Hajizadeh zei dat de tegenaanval gisteren op twee militaire bases in Irak niet bedoeld waren om Amerikaanse troepen te doden, maar om de "militaire machine" van de VS te treffen. Volgens Hajizadeh is het ultieme doel van toekomstige Iraanse raketaanvallen het beëindigen van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten. Dat zou de "terechte wraak" zijn voor de Amerikaanse liquidatie van Iraanse generaal Qassem Soleimani, zei hij.