Houten beeld van Trump in Slovenië afgebrand

In de Sloveense stad Moravce is een houten beeld van de Amerikaanse president Trump in brand gestoken. Van de acht meter hoge beeltenis van Trump, compleet met geel kapsel, donkerblauw pak en rode das, is bijna niets meer over. Slovenië is het geboorteland van first lady Melania, die er ook een eigen standbeeld heeft in haar geboorteplaats Sevnica.

Bekijk hier de beelden van de brand: