Tijdens het tanken brandstofprijzen vergelijken

Bij acht tankstations in Nederland is een proef begonnen om de kosten van verschillende soorten brandstof beter te kunnen vergelijken. Gebruikers kunnen op een scherm of poster zien hoeveel 100 kilometer rijden kost voor zes typen brandstof: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en groen gas. De prijs wordt berekend voor vijf typen auto's, variërend van klein tot luxe.

Dat de kosten op een rij worden gezet, is een verplichting van de Europese Unie en het is de bedoeling dat later dit jaar de vergelijking in alle landen van de EU wordt ingevoerd.

De EU wil met de vergelijking van de brandstofprijzen dat mensen beter beslagen ten ijs komen geven als ze een nieuwe auto willen kopen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu benadrukt dat er met de opkomst van auto's die tijdens het rijden geen uitlaatgassen uitstoten steeds meer keuze is. "Omdat het relatief nieuwe brandstoffen zijn, is het vaak onbekend wat de kosten zijn", zegt het ministerie.

De proef moet uitwijzen wat de beste manier is om de vergelijking te presenteren. Behalve in Nederland wordt ook bij tankstations in Duitsland, Frankrijk en Griekenland geëxperimenteerd.