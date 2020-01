Oud-radio-dj Tom Mulder (Vijftig pop of een envelop) overleden

Voormalig radio-dj Tom Mulder is overleden op 72-jarige leeftijd. Dat heeft oud-Radio 10-directeur Erik de Zwart laten weten.

Mulder begon in 1969 bij Radio Veronica onder het pseudoniem Klaas Vaak. Na enkele jaren stapte hij over naar de TROS, waar hij de programma's Vijftig pop of een envelop en De Havermoutshow presenteerde.

Ook maakte hij voor de TROS tv-programma's als Ter land, ter zee en in de lucht. In de jaren 90 ging Mulder bij Radio 10 Gold werken, waar hij ook programmadirecteur werd. In 2004 kreeg hij een hersenbloeding en daarom stopte hij twee jaar later met zijn werk.

Mulder kreeg in 2004 de Marconi Oeuvre Award, die vanwege zijn hersenbloeding werd opgehaald door Erik de Zwart.

Zo klonk 'Vijftig pop of een envelop':