Braziliaanse rechter verbiedt Netflix-film over homoseksuele Jezus

Streamingdienst Netflix moet van de Braziliaanse rechter de film The First Temptation of Christ verwijderen van zijn platform. De rechter is het eens met kritische christenen die vinden dat de film een belediging is voor christenen.

In de film is Jezus een homoseksuele man. Op zijn dertigste verjaardag komt hij bij zijn ouders uit de kast.

De makers van comedygroep Porta dos Fundos kregen veel kritiek op de film, vooral van christenen. Bijna twee miljoen Brazilianen tekenden een petitie en op Kerstavond werd het kantoor van de comedygroep in Rio de Janeiro bekogeld met een molotovcocktail.

De groep is het niet eens met de uitspraak. Die vindt dat de film onder de vrijheid van meningsuiting valt. Netflix wil geen reactie geven op de uitspraak, meldt persbureau AP.