'Ramptoestel Iran probeerde terug te keren naar vliegveld'

De piloten van het Oekraïense vliegtuig dat in Iran is verongelukt, hebben voor de crash niet om hulp gevraagd. Wel zouden ze hebben geprobeerd om terug te keren naar het vliegveld. Dat zijn de eerste bevindingen van het Iraanse onderzoek naar de vliegramp, waarbij 176 mensen om het leven kwamen.

Het onderzoeksteam heeft de twee zwarte dozen van het vliegtuig in handen. Deze bevatten data en communicatie in de cockpit die van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek. Er werd rekening mee gehouden dat de informatie deels verloren was gegaan.

De Boeing 737 van Ukraine International Airlines stortte gisteren neer kort na het vertrek van de internationale luchthaven van Teheran. Aan boord zaten 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïeners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Mogelijk hebben sommige passagiers een dubbele nationaliteit.

Er is weinig van het verongelukte toestel over: