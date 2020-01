ACM dreigt met stappen tegen exploitanten van laadpalen

Aanbieders van openbare laadpalen doen te weinig om de kosten voor het laden inzichtelijk te maken, vindt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder dreigt te gaan handhaven als er niet snel iets verandert. De ACM kan bijvoorbeeld boetes opleggen.

Bij een openbare paal is niet altijd vooraf duidelijk hoe lang het laden duurt en wat dat kost. Wie gaat laden moet een weloverwogen beslissing kunnen nemen, zegt een woordvoerder van de ACM in NRC. "Dat is een consumentenrecht."

De tarieven van het opladen van een elektrische auto verschillen per stad en provincie, maar ook gedurende de dag. Tijdens piekuren is het duurder om een accu op te laden. Die piektijden verschillen dan ook weer per stad.

De toezichthouder probeert al lange tijd met zachte hand de branche zover te krijgen dat ze de kosten inzichtelijker maken, maar het gaat de ACM niet hard genoeg.

Lijkt op telecomsector

Thuis 'bijtanken' is in principe het voordeligst, maar automobilisten zonder oprit moeten het doen met een openbare laadpaal. Het netwerk van die publieke palen is te vergelijken met dat van de telecomsector. Er zijn beheerders van het netwerk en tientallen serviceproviders die variëren met abonnementen en starttarieven.

Vorige maand kregen vier telecombedrijven miljoenenboetes opgelegd door de ACM. KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone werden beboet voor de onjuiste en onvolledige info over hun telefoonabonnementen voor consumenten op hun websites.