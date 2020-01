Makelaarsvereniging NVM: krapte op woningmarkt neemt toe

Het einde van de krapte op de woningmarkt is nog niet in zicht. Integendeel, het aantal mensen dat niet het huis kan vinden dat ze zoeken, zal toenemen. Dat zegt makelaarsvereniging NVM op basis van de verkoopcijfers over 2019.

NVM-makelaars verkochten vorig jaar 149.000 woningen, ongeveer evenveel als in 2018. "Er lijkt daarmee sprake van een evenwicht," zegt Lana Gerssen van de NVM. "Maar ik betwijfel sterk of het aantal in 2020 vastgehouden kan worden. De doorstroming op de woningmarkt is afhankelijk van huishoudens die hun woning te koop zetten. Dat zijn er in het laatste kwartaal van 2019 minder dan een jaar geleden."

Hoge prijzen

De makelaarsvereniging noemt als oorzaak voor de stokkende doorstroming de hoge prijzen. Na een periode van afvlakkende stijgingen, gaan de prijzen nu weer flink omhoog. Ze worden aangejaagd door de grote vraag. Maar nieuwbouwwoningen staan steeds langer te koop.

Verkopers prijzen zichzelf nu uit de markt, vermoedt de NVM. In het laatste kwartaal van 2019 staan er minder woningen te koop en worden er minder te koop gezet, vergeleken met 2018.

De makelaarsvereniging denkt dat ook de pfas- en stikstofproblemen bijdragen aan het stokken van de doorstroming.