Unieke beelden van de eerste uren van de bevrijding in Leeuwarden

Syds Wiersma van het Fries Film Archief is er blij mee. "Wij hebben wel meer filmpjes van de bevrijding. Het gaat dan om de Canadezen die met tanks Leeuwarden binnenrijden. Wat we hier zien, is bijna niet vastgelegd: die eerste uren van de bevrijding. Er zijn maar een paar mensen die dat hebben vastgelegd. Dit is uniek beeld. Ik dacht meteen: bingo!"

"Je ziet ook de eerste weifeling bij de Leeuwarders. Kan de vlag nu wel of niet uit? Mensen kijken om een hoekje om te zien of de bevrijders echt in aantocht zijn."

Een winkelier schrijft op de muur de tekst 'Welcome dear liberators' en iemand anders durft het portret van Wilhelmina weer boven water te halen. Langzaamaan komt het besef dat Leeuwarden vrij is en dan barst het feest los.