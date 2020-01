Prijzen in 2019 het hardst gestegen in 17 jaar

De prijzen zijn in 2019 gemiddeld met 2,6 procent gestegen en dat is de hoogste inflatie in 17 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral de btw-verhoging op levensmiddelen die vorig jaar is ingegaan, heeft geleid tot hogere prijzen. Voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder. Ook de hogere energiebelasting speelde mee. Er werden ook zaken goedkoper, zoals thuiszorg, maar over het algemeen stegen de prijzen.

Door de prijsstijgingen blijft er niks over van de loonsverhogingen die sommige mensen vorig jaar hebben gekregen. De cao-lonen stegen vorig jaar gemiddeld met 2,5 procent, dat is dus minder dan de prijzen stegen.

Inflatie te laag

De Europese Centrale Bank probeert juist de inflatie in de eurozone verder aan te wakkeren, omdat die nog altijd te laag is volgens de eigen doelstellingen. In de eurozone kwam de inflatie uit op 1,2 procent. Nederland is een van de eurolanden met de hoogste inflatie.