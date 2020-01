Nederland onderhandelt over 'kopen' duurzame energierechten

Olof van der Gaag vertegenwoordigt de Nederlandse producenten van duurzame energie. Hij begrijpt dat het kabinet onder tijdsdruk onderhandelt over het opkopen van duurzame energierechten, maar vindt het teleurstellend dat het zo ver dreigt te komen. "Het betekent dat Nederland waarschijnlijk wel een paar honderd miljoen euro kwijt is aan duurzame energieprojecten in het buitenland. Dat vinden wij heel erg jammer, want als het geld naar andere landen gaat, zorgt dat niet voor banen en economische kansen voor Nederlandse bedrijven en dat vinden wij zonde."

Nederland is wel bezig met een inhaalslag als het gaat om energie uit zon en wind. Met name de aanleg van grote windmolenparken op zee maakt dat Nederland in 2030 70 procent van de elektriciteit duurzaam kan maken. Voor de warmtevoorziening zal voorlopig nog veel aardgas nodig zijn.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weet nog niet wanneer de uitkomst van de onderhandelingen over de aankoop van duurzame energierechten bekendgemaakt wordt.