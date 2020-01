Raketinslagen in Groene Zone Bagdad, vlak bij ambassade VS

In de zwaarbeveiligde Groene Zone in Bagdad zijn raketten ingeslagen. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt het Iraakse leger. Het is onduidelijk wie de raketten heeft afgevuurd.

Volgens het leger waren er twee inslagen in de wijk waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan. De Iraakse politie spreekt van drie raketten. De katjoesja-raketten zouden vlak bij de Amerikaanse ambassade zijn ingeslagen.

Een week geleden nog werd de ambassade in die wijk belaagd door woedende pro-Iraanse-demonstranten.

Strengere sancties

Vandaag maakte president Trump in een toespraak in het Witte Huis bekend dat hij het Iraanse regime strengere sancties gaat opleggen. Daarmee reageerde hij op de raketaanvallen van het Iraanse regime afgelopen nacht op Iraakse bases waar ook Amerikaanse militairen gestationeerd zijn. Daarbij zijn volgens Trump geen Amerikaanse slachtoffers gevallen.

De luchtaanvallen van Iran waren een vergeldingsactie voor de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani door de VS. Hij kwam vorige week om bij een gerichte aanval op de luchthaven in Bagdad.