Automobilist komt om bij aanrijding met trein op spoorwegovergang

Op een bewaakte spoorwegovergang in Haelen in Limburg is een trein tegen een auto gebotst. Daarbij is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. De bijrijder raakte zwaargewond.

De inzittenden van de trein, die uit de richting van Roermond kwam, zijn geëvacueerd. In de trein vielen geen gewonden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers.

Het treinverkeer tussen Roermond en Weert ligt voorlopig stil. De NS denkt dat dat tot ongeveer 23.15 uur duurt. Tot die tijd rijden er bussen tussen beide plaatsen.