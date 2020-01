Hoekstra: nog het hele jaar bezig met kinderopvangzaak

Het gaat nog zeker een jaar duren voordat alle problemen rond de kinderopvangtoeslag zijn opgelost. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën gezegd na een gesprek met ouders die in de problemen zijn gekomen door de affaire.

Hoekstra verwees naar het tweede rapport van de commissie onder leiding van oud-minister Donner, dat eind deze maand komt. Hij verwacht dat daar nog veel meer gevallen uit voort zullen komen van ouders die ten onrechte zijn beschuldigd van fraude.

De minister, die het dossier beheert totdat er een opvolger is voor de afgetreden staatssecretaris Snel, wil "voortvarend aan de gang". "Maar het moet ook zorgvuldig. Het is realistisch om te zeggen dat we nog de rest van dit jaar nodig hebben om in al die gevallen te bepalen wat er is gebeurd en hoe we dat rechtzetten."

Onder de wielen van de overheid

Hoekstra zei dat het een indrukwekkend gesprek was geweest met de gedupeerde ouders. "Het zijn mensen die echt onder de wielen van de overheid terecht zijn gekomen." Een financiële tegemoetkoming is niet genoeg, het gaat volgens de minister ook om het vertrouwen van deze mensen in de overheid.

Verschillende ouders zeiden na afloop dat ze nu wel het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden. Angela Sanches, die door de affaire met een schuld van een ton kampt: "Het was heel emotioneel, alles kwam terug wat we meegemaakt hebben. Maar het was wel positief."

Ook Maria Robalo was blij met het gesprek: "Al die jaren heeft niemand naar ons geluisterd. Ik ga met een positief gevoel naar huis."

In november deed Angela Sanches bij ons haar verhaal. Haar schuld is door de misstanden opgelopen tot 100.000 euro: