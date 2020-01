Koffer met lichaamsdelen gevonden in hangar Schiphol

De Koninklijke Marechaussee doet op Schiphol onderzoek naar een koffer met daarin lichaamsdelen. De koffer werd aangetroffen in een hangar.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt bij NH Nieuws dat het vermoedelijk om een "verdwaalde koffer" gaat met daarin lichaamsdelen die bestemd zijn voor de medische wetenschap.

De koffer werd gevonden in een hangar, op een plek waar normaal nooit koffers staan. "Zodra het afwijkend is of strafbaar, dan worden wij erbij gehaald. We hebben de koffer geopend en deden toen de lugubere vondst", aldus de woordvoerder.

Hoe de koffer in de hangar terecht is gekomen, kan hij niet zeggen. Ook is onduidelijk of de koffer uit een vliegtuig is gekomen of alleen in de hangar is geweest. Er zaten geen documenten in.

Eerdere zending

Het onderzoek richt zich nu op het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de zending. Mogelijk hoort de koffer met lichaamsdelen bij een eerdere zending van hetzelfde bedrijf. Die zending was bestemd voor de medische wetenschap.

De marechaussee wil niet zeggen welke luchtvaartmaatschappij de koffer heeft vervoerd. Ook over de aangetroffen lichaamsdelen wil de woordvoerder niets kwijt.