Tot mei geen examens bij CBR in Rijswijk na brandstichting

Bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk, dat vrijdag 3 januari getroffen werd door een brand, kunnen waarschijnlijk tot 1 mei geen examens worden afgenomen. De schade is groot en daardoor is het onveilig om mensen te ontvangen voor examens, zegt de woordvoerder. Duizenden examens worden verplaatst.

De brand werd vrijdagochtend aangestoken. Op dat moment waren zo'n 30 mensen in het gebouw, maar niemand raakte gewond. De politie pakte een 38-jarige man uit Den Haag op, hij werd op heterdaad betrapt.

Verplaatst

Het CBR in Rijswijk is een van de grootste examenlocaties van Nederland. Wekelijks worden er zo'n 700 praktijkexamens en bijna 2000 theorie-examens afgenomen. De praktijkexamens worden tot 1 mei verplaatst naar een locatie in de buurt van het CBR.

De geplande theorie-examens van de komende twee weken, worden verplaatst naar CBR-locaties in Utrecht, Barendrecht, Haarlem en Schelluinen. Om die extra examens op te vangen, zijn die locaties ook 's avonds en in het weekend open. Kandidaten die examen zouden doen na 20 januari, krijgen volgende week bericht voor een nieuw moment.