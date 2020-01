Westlandse scholieren starten petitie voor eigen gymkleding

Een korte broek en een blauw shirt: dat is de gymkleding van alle leerlingen van de ISW Scholengroep in het Westland. Maar de scholieren willen liever zelf bepalen wat ze dragen tijdens de gymles en daarom zijn ze een petitie gestart.

In een week tijd is de petitie ruim 5200 keer ondertekend. Iman en Ahad uit de vierde klas zijn daar blij mee. "We hebben op deze school veel meisjes die hoofddoekjes en bedekte kleding dragen. Bij gym moeten zij dan een kort broekje en een shirtje aan. Dat is voor die leerlingen niet prettig."

Ook zou het verplicht dragen van een korte broek vervelend zijn voor leerlingen die wat steviger zijn of andere onzekerheden hebben. Bovendien zijn er scholieren die in de winter bijvoorbeeld liever een lange broek dragen. "Soms is het heel koud in de gymzaal."

Verbazing bij schoolbestuur

Het gymkledingbeleid geldt al jaren op alle vestigingen van ISW. Het schoolbestuur is verbaasd dat er een petitie is opgezet. "Leerlingen die naar deze school gaan, weten wat ze kunnen verwachten", zegt adjunct-directeur Peet van der Knaap tegen Omroep West.

Volgens de leerlingen geven ze al veel langer aan dat ze liever zelf bepalen wat ze dragen tijdens de gymles. "Maar er wordt elke keer vaag op gereageerd. Daarom hebben we er nu echt werk van gemaakt", zegt Ahad.