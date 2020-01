Paniek in Thalys om 'verwarde en agressieve man'

De Thalys van Amsterdam naar Parijs is stilgezet bij Rotterdam vanwege een agressieve man. Volgens de Rotterdamse politie gedroeg hij zich verward en riep hij vreemde dingen.

Een getuige zegt dat de man reizigers heeft belaagd en Allahoe akbar heeft geroepen. De politie heeft deze berichten ook gekregen en onderzoekt de zaak. Of hij gewapend was, is niet duidelijk.

In de trein brak paniek uit. Mensen probeerden naar andere coupés te komen. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. De man is opgepakt bij station Rotterdam CS en naar het politiebureau gebracht.

Het ging om de Thalys die om 6.15 uur uit Amsterdam was vertrokken. De NS zegt dat de trein na een half uur oponthoud weer verder kon.