Minder agressie in gevangenis door soepeler regime

Agressie door gedetineerden neemt sterk af als het regime binnen de gevangenismuren wordt versoepeld. Het geven van meer vrijheden en verantwoordelijkheid leverde 60 procent minder incidenten op. Dit blijkt uit onderzoek van Tilburg University en de Universiteit Leiden.

De onderzoekers volgden 1000 gedetineerden over een periode van bijna twee jaar in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein. In het laatste jaar werd het regime versoepeld en kregen de deelnemers meer vrijheden.