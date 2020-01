300 auto's in brand in parkeergarage luchthaven Stavanger

In de parkeergarage van de luchthaven in de Noorse stad Stavanger is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Zo'n 300 auto's vlogen in brand. Vanwege de rook die vrijkwam ging het vliegveld dicht. De verwachting is dat er morgen pas weer gevlogen kan worden.

Volgens de Noorse omroep NRK begon de brand op de begane grond en verspreidde hij zich daarna naar de vier verdiepingen daarboven. Personeel en gasten van een nabijgelegen hotel werden geëvacueerd.

De brandweercommandant zei tegen de NRK dat er instortingsgevaar is. De zestig tot zeventig brandweerlieden die het vuur bestrijden, moeten daarom afstand houden.