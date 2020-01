Ouders moeten langer wachten op inzage fraudedossier

Ouders die uiterlijk vandaag inzage zouden krijgen in hun dossiers in het onderzoek naar fraude met kinderopvangtoeslag moeten daar langer op wachten. Minister Hoekstra van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat het meer tijd kost om alle relevante stukken bij elkaar te zoeken.

Het gaat om een groep van 22 ouders, die in november bij de Belastingdienst in Rotterdam een verzoek tot inzage hebben ingediend. Ze willen weten waarom ze door de fiscus zijn aangemerkt als mogelijke fraudeurs. Door die verdenking kwamen velen van hen onterecht in de problemen. De affaire leidde eind vorig jaar tot het opstappen van staatssecretaris Snel.

Minister Hoekstra, die de portefeuille heeft overgenomen totdat er een nieuwe staatssecretaris is, schrijft dat de ouders weliswaar beloofd is dat ze uiterlijk vandaag inzage zouden krijgen, maar dat die termijn "onvoldoende realistisch" blijkt te zijn.

Geen zwartgelakte pagina's

Hij wil voorkomen dat, net als bij de eerste 19 dossiers, de ouders vooral zwartgelakte pagina's krijgen overhandigd. Dat leidde toen tot veel verontwaardiging. "Dat moet deze keer anders. Dit kost echter meer tijd, mede gezien de omvang van de verzoeken en de stand van de informatiehuishouding van de Belastingdienst", schrijft de minister.

Van de 22 ouders krijgen er dertien uiterlijk eind volgende week hun dossier. Die zijn volgens Hoekstra nog relatief eenvoudig samen te stellen. De overige negen ouders moeten mogelijk tot 1 maart wachten voordat ze inzage krijgen in de stukken. "Dit betreft zeer omvangrijke dossiers die meer tijd vergen, juist om ouders behulpzaam te zijn. Hoewel ik besef dat ouders hierdoor langer moeten wachten, weegt een zorgvuldig antwoord op hun vragen voor mij zwaarder."

Inmiddels hebben nog eens 160 gedupeerden hun dossier opgevraagd. Volgens Hoekstra zullen die verzoeken met urgentie worden behandeld. Om alle zaken goed af te handelen is de Belastingdienst druk bezig met het werven van extra personeel.