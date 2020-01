VVD-Statenlid Overijssel stapt op vanwege stikstofbeleid eigen partij

VVD-Statenlid Gert Brommer stapt uit de Provinciale Staten van Overijssel. Hij is het niet eens met de koers van zijn partij in het stikstofdossier. "De ingrijpende maatregelen die de provincie presenteert, voor problemen die er niet zijn, hebben desastreuze gevolgen voor het platteland van Overijssel", laat hij in een brief weten.

Brommer vindt de stikstofmaatregelen van zijn partij te ingrijpend, bijvoorbeeld voor de boeren. "Met de natuur voor in de mond wordt prachtige familiebedrijven het bestaansrecht ontnomen. Bedrijfsopvolgers zien geen perspectief meer", zo schrijft hij. "Om maar te zwijgen over de 100 kilometer per uur op de snelweg. Het is een kansloze exercitie."

Ook maakt Brommer zich zorgen over de regionale aanpak van het klimaatprobleem. Hij is bang dat er duizenden hectares met zonnepanelen en honderden windmolens in de omgeving komen te staan, schrijft RTV Oost.

De opgestapte politicus vindt dat hij binnen zijn eigen partij niet genoeg werd gehoord. "Ik heb geproefd dat er binnen de provinciale VVD-fractie geen ruimte is voor mijn opvattingen. Die ga ik niet verloochenen."

Vertrek uit 'woestijn'

De VVD-Statenfractie laat in een persverklaring weten het besluit "te betreuren, maar te respecteren". "We kennen Gert Brommer als een collega die zich als Statenlid met veel passie heeft ingezet voor de partij en de provincie. We zijn hem daar heel dankbaar voor", staat in de verklaring.

Brommer kiest ervoor om te vertrekken uit de Provinciale Staten. Als eenmansfractie doorgaan is geen optie. "Ik vertrek uit die woestijn en kan met droge ogen vertellen hoe ik aankijk tegen de zaak. Dank aan iedereen die mij de afgelopen jaren heeft gesteund."