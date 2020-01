De keerzijde van K-pop: 'Ik was zo gestrest, dat ik niks meer at'

De half Zuid-Koreaanse Euodias deed maar liefst vijftien keer auditie voordat ze werd aangenomen als trainee. Ze moest wel een streng contract ondertekenen. "Daar stond in dat ik twee jaar in Zuid-Korea moest blijven, anders moest ik een grote som geld terugbetalen. Mijn telefoon werd in beslag genomen en alles wat ik deed kon worden gecontroleerd door het bedrijf. Ik kreeg geen salaris."

Ook Kiya, die in Seoul woont, kreeg tijdens haar opleiding allerlei regels opgelegd. "Ik mocht geen relatie hebben, kreeg precies voorgeschreven wat ik op Instagram moest plaatsen en moest op dieet. Intussen maakte ik zes dagen per week lange dagen, van zeven uur 's ochtends tot twee of drie uur uur 's nachts. Op een gegeven moment was ik zo gestrest, dat ik niks meer at."

Volgens Maliangkaij proberen de entertainmentbedrijven met dit regime het imago van hun sterren goed te houden. "De K-popsterren zijn de iconen van perfectie. Als een vrouw bijvoorbeeld te wulps is, kan dat heel negatief werken op de fanbase. Dit soort contracten zijn in Zuid-Korea ook iets normaler dan in het westen Ook op de universiteit vragen ze je soms je privé-leven op de tweede plek te zetten."