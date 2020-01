OM maakt excuses voor afluisteren journalist in jacht op pyromaan

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft afgelopen jaren een journalist afgeluisterd en later met een peilbaken gevolgd. Dat gebeurde in 2015 en in 2016 en had niet op deze wijze mogen gebeuren, geeft het Openbaar Ministerie nu toe.

Het gaat om de Rotterdamse freelance-fotograaf en cameraman Joey Bremer, die beeldmateriaal levert aan onder andere de NOS, Rijnmond en een aantal kranten. Zijn werk is om zo snel mogelijk foto's en videobeelden te maken van acute nieuwsgebeurtenissen, zoals branden, overvallen en verkeersongelukken.

In juli 2015 is de telefoon van Bremer gedurende drie weken afgeluisterd. Politie en justitie vonden dat hij opvallend snel aanwezig was bij branden in de regio Vlaardingen. Zij zagen hem als mogelijke brandstichter en besloten hem onder de tap te zetten.

Negen maanden later, bij een nieuw onderzoek naar brandstichting, werd Bremer opnieuw op de korrel genomen door politie en justitie. Dat onderzoek liep tussen april 2016 en begin 2017. Gedurende een onbekende periode heeft Bremer rondgereden met een peilbaken onder zijn auto. Bij dit onderzoek was Bremer geen verdachte, maar door hem te volgen hoopte de politie op het spoor van de brandstichter te komen.

Fout

Het Openbaar Ministerie is hiermee de fout in gegaan, geeft persofficier Ernst Pols toe. Er is ten onrechte geen rekening mee gehouden dat hij als persfotograaf en journalist opereerde. Dat had moeten leiden tot een andere afweging van belangen. Volgens Pols waren politie en OM zich destijds onvoldoende bewust van de status van Bremer als journalist en het gewicht dat daaraan had moet worden gegeven.

Onduidelijk is wat met de afgeluisterde gesprekken is gebeurd. Ze zijn niet teruggevonden in de systemen van politie en OM. Uit het afluisteren en volgen is niet gebleken dat Bremer op enige manier betrokken was bij de branden. De onderzoeken zijn later zonder resultaat gesloten.

Anderhalf jaar geleden gaf het OM in Rotterdam al eens schoorvoetend toe dat het in oktober 2017 en februari 2018 Bremers telefoongegevens had opgevraagd, toen om zijn tipgevers te achterhalen. De voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Gerrit van der Burg, zei destijds dat er, voor zover bekend, geen andere onderzoeken naar journalisten waren gedaan.