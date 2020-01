Friese kunstenaar Sjoerd de Vries (78) overleden

De Friese kunstschilder en beeldend kunstenaar Sjoerd de Vries is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leeuwarden. De Vries was vooral bekend om zijn portretten waarbij hij een gemengde techniek gebruikte.

De kunstenaar schilderde niet alleen met olieverf, maar bewerkte zijn kunstwerken ook met een mes. De Vries werkte in zijn atelier in Heerenveen, dat hij volgens Omrop Fryslân zijn "magisch laboratorium" noemde.

Naast zijn (zelf-)portretten was het natuurgebied De Deelen bij Heerenveen ook een favoriet onderwerp van De Vries. Zijn werk is onder andere te zien in Museum Belvédère in Oranjewoud.

De Vries had de laatste tijd problemen met zijn gezondheid.