Wat de NS voorspelde voor 2020, maar niet is uitgekomen

Sta je in 2020 in de file? Dan kun je 'drempelloos' een afrit nemen en de trein instappen. Reizen zonder spoorboekje is dan werkelijkheid en stations zijn veranderd in een dynamisch stadsportaal met bioscopen en kinderopvang.

Dit was het toekomstbeeld dat de Nederlandse Spoorwegen in 2006 schetsten. Anno 2020 is daar weinig van terechtgekomen. Volgens de NS is het drempelloos overstappen er niet gekomen door onder meer privacyregels van de overheid.

"Wat we toen niet hadden voorzien is dat privacyregels een veel grotere impact hebben dan gedacht", zegt Jeroen Fukken, directeur strategie en innovatie van de NS. In podcast POEN kijkt hij terug op de voorspellingen van 2006.

Die deed de NS allemaal in dit filmpje: