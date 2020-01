SpaceX lanceert opnieuw satellieten voor Starlink-project

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, heeft met succes zestig satellieten gelanceerd. Het is de derde missie van het zogenoemde Starlink-project, dat ertoe moet leiden dat de hele wereld in 2024 toegang heeft tot snel internet.

Volgens SpaceX blijkt uit onderzoek dat de helft van de wereldbevolking op dit moment nog geen internet heeft. Het bedrijf van Musk wil in dit gat duiken. In mei werden de eerste satellieten de ruimte in geschoten. De verwachting is dat er in totaal zo'n 12.000 satellieten nodig zijn om het ambitieuze project te laten slagen.

Investering moet miljarden opleveren

Zo'n enorm netwerk gaat naar verwachting miljarden kosten, maar tegelijkertijd moet het SpaceX ook veel geld gaan opleveren. Het bedrijf mikt op een omzet van 30 miljard dollar in 2025, door middel van de verkoop van abonnementen aan mensen die nu geen toegang hebben tot snel en goedkoper internet.

SpaceX is niet de enige speler op de markt. In februari begon OneWeb met het lanceren van satellieten met behulp van een Russische Sojoez-raket. Ook Amazon is van plan een eigen netwerk op te zetten van meer dan 3000 satellieten.

Zorgen om botsingen

Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich zorgen over het grote aantal satellieten dat in een lage baan rond de aarde komt. Dat kan leiden tot botsingen. Ook zijn er zorgen of de sterrenhemel in de toekomst nog wel te zien zal zijn.

SpaceX probeert critici tegemoet te komen door de kleur van de satellieten aan te passen. Bij deze lancering is er een satelliet meegestuurd die helemaal zwart is.