Nederland ondernemersland: voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven

Jonge starters

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland ligt al jaren rond 46 jaar, maar de leeftijd van startende ondernemers daalt, van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar in 2019.

Twee derde van de ondernemers is man, een derde is vrouw. Dat is in de voorbije jaren niet gewijzigd. Bij de startende ondernemers is het aandeel vrouwen iets gedaald. In 2019 was 37 procent van de starters vrouw, in 2018 was dat nog 38 procent.