'Van alles mis met helikopters Kustwacht'

In de helikopters van de Kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen en verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid aan boord. Dat blijkt volgens de NRC uit een nog vertrouwelijk rapport dat in bezit is van de krant.

Het is opgesteld door veiligheidsdeskundigen van KLM, Schiphol en kenniscentrum voor de luchtvaart NLR. Er is onder meer veel te weinig ruimte in de helikopters "om te manoeuvreren rond de patiënt", citeert de krant. En ook: "Het is fysiek bijna onmogelijk om de tas met medische middelen te openen."

Verpleegkundigen maken zich zorgen over hun veiligheid. Ze zouden bijvoorbeeld geen helm aangeleverd hebben gekregen en aan boord kunnen ze zich naar verluidt niet altijd goed vastmaken. "Ook de brancard kan niet gezekerd worden".

Medische dossiers worden verder onvoldoende afgeschermd. Medische preparaten zouden worden opgeslagen in een metalen kast zonder temperatuurregeling.

Eerdere tekortkomingen

In het rapport staat volgens NRC ook dat er zorgen zijn over de werktijden. Bemanningsleden zouden soms "meerdere 24-uursdiensten achter elkaar" draaien. Verder komen bemanningsleden uit verschillende Europese landen, en zouden ze niet altijd goed Engels spreken.

De reddingsvluchten worden sinds 2015 uitgevoerd door het Vlaamse helikopterbedrijf NHV. IN 2016 stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid al vast dat er tekortkomingen waren. In het jongste onderzoek zetten de onderzoekers ook vragen bij de cultuur bij het bedrijf, waarbij sprake is van een groot personeelsverloop, meldt de NRC, die al vaker berichtte over misstanden bij NHV.

NHV zegt tegen de krant dat het onderzoek "een aantal onduidelijkheden" aan het licht heeft gebracht. Die worden volgens het bedrijf weggenomen.