Schiphol groeit nog licht, topman wil duidelijkheid van kabinet

Schiphol wil duidelijkheid van het kabinet over hoe de luchthaven precies verder mag groeien. Dat zei president-directeur Dick Benschop in zijn nieuwjaarstoespraak.

"Een gematigde en gecontroleerde groei die wordt verdiend met een daling van het aantal ernstig gehinderden", aldus Benschop. "Deze benadering biedt perspectief voor zowel de luchtvaart als de omgeving."

Vorig jaar reisden 71,7 miljoen reizigers via Schiphol. Dat is 1 procent meer dan in 2018. Het aantal vliegbewegingen daalde met een half procent naar 496.833. Schiphol kan nu niet verder groeien, omdat er een plafond is afgesproken van 500.000 vluchten per jaar.

Maximaal 540.000

Het kabinet heeft al gezegd dat de luchthaven vanaf 2021 in stapjes weer mag groeien naar maximaal 540.000 vluchten. Maar er is nog geen plan hoe precies en de hinder voor omwonenden moet tijdens die groei wel verminderen.

De milieubeweging wil dat het aantal vluchten op Schiphol juist omlaag gaat. Vooral voor de kortere afstanden moet de trein het alternatief worden.

Maar Benschop ziet niets in een krimp van Schiphol. "Minder van hetzelfde zou niet de ambitie moeten zijn", zegt hij. "Het gaat om anders, duurzaam vliegen." Hij wil vooral inzetten op zuinigere vliegtuigen en duurzame brandstoffen.

Het aantal bestemmingen steeg vorig jaar met zes naar 333. Erbij kwamen onder meer Eilat in Israël, Las Vegas in de VS en Natal in Brazilië. Er verdwenen ook bestemmingen, onder meer Ajaccio op Corsica, Freetown in Sierra Leone en Sharm El Sheikh in Egypte.