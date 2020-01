Weer colleges op Universiteit Maastricht, maar nog niet alle problemen voorbij

De meeste studenten hebben ondertussen hun wachtwoord veranderd, blijkt uit een rondgang van verslaggever Matthijs Holtrop. Voor hen bleven de problemen veelal beperkt tot het niet kunnen inzien van collegetijden en terugkijken van colleges. "Het was vooral lastig voor iedereen die wilde doorstuderen in de vakantie", meent een student.

De universiteit heeft al laten weten dat er extra gelegenheden komen voor herkansingen. Die zijn gepland in de komende weken.

Een andere student moest opdrachten inleveren, maar kreeg dat naar eigen zeggen niet voor elkaar omdat de mail het niet deed. "Ik hoop dat ze daar wel rekening mee houden", vertelt zij aan Holtrop.

Losgeld?

Volgens het universiteitsblad De Observant is er losgeld betaald aan de hackers. Hoe veel precies, wil de onderwijsinstelling niet zeggen. "We focussen ons nu op het opstarten van het onderwijs," zegt Elbers. "Alle andere vragen gaan we de komende tijd mee aan de slag."

De meeste studenten zijn tevreden over hoe de universiteit is omgegaan met de hack-aanval. "Er werd duidelijk gecommuniceerd, we kregen telkens updates over wat wel en niet kon." Ze vertrouwen erop dat het weer goed komt. "Maar ik blijf mijn documenten dubbel opslaan", geeft een student toe. "Ik vertrouw mezelf en mijn computer ook niet helemaal."